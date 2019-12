PELLETIER, Madeleine



Au Centre hospitalier de Matane, le 9 décembre 2019, est décédée à l'âge de 104 ans et 5 mois, Mme Madeleine Pelletier, épouse de feu Roméo Langlois. Elle demeurait à Ste-Félicité. Mme Pelletier laisse dans le deuil, ses enfants: Colette (Bernard), Lise, Mona, Odette (Roger), Serge, Gilles, Alain (Johanne); ses 9 petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à la, de 9 h à 12 h 30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Ste-Félicité. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à La Coopérative solidarité santé des gens d'ici de Ste-Félicité, par l'entremise de l'hôtesse au salon.