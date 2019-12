DUVAL, Armand



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, entouré de l'amour de ses enfants, est décédé monsieur Armand Duval, époux de feu dame Lucille Cloutier. Fils de feu dame Irène Bourgault et de feu monsieur Sylvio Duval, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le père de: Michel (Ghyslaine Picard), Jean-Guy (Denise Dubé), Fernand (Johanne Larouche), Claude (Sarto Lord), feu Raymond, Lucien, Gisèle (Patrick Gonfond) et Lucie (Claude Brisebois). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Jérôme (Karine Dupont) et Élise (Antoine Blanchard), Marie-Eve et Guillaume (Véronique Hounsell), leur mère Lucie Fournier, Sébastien (Nathalie Duquette) et Maxime, Pier-Olivier (Laurie Richard) et Jean-Daniel (Maxime Pontbriand); ainsi que Étienne Caron; ses arrière-petits-enfants: Charlie, Henry, Alexis, Marc-Antoine, Lauranna, Hubert et Léonard. Il était le frère et le beau-frère de: feu Rosaire (Laurette Lord), feu Albert (feu Georgette Bourgault), feu Roger (Carmen Morin), feu Arthur (feu Lauré-Anne Lord), feu Henry (Jeannine Thiboutot), Aline (feu Ulric Jean), Rita (feu Luc Gamache), feu Jean-Luc (Carmelle Duval) et Marie-Paule (Léopold Bélanger); de la famille Cloutier: feu Laurent, feu Jos. D, feu Clarinthe, feu Dolorès, feu Georges-Henry (Yvette Fortin), feu Rita, feu Françoise, feu Jean-Yvon (Jacqueline Gagnon), feu Paul-Émile (Rita Gamache), feu Donat (Hélène Gamache), feu Claude et Éva (Rosaire Poitras). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Cloutier, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur présence auprès de notre père, ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".