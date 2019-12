DUQUET, Bernard



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 8 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Bernard Duquet, époux de madame Gaétane Godbout, fils de feu monsieur Omer Duquet et de feu madame Marie-Jeanne Sylvain. Il demeurait à Saint-Anselme, autrefois à Honfleur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Andréanne Labonté); ses frères et sœurs: feu Aline (feu Maurice Dulac), Marie-Paule, Marcel, Ghislaine (feu André Allen), Maurice (Françoise Rouleau), Serge (Marcelle Gagnon), Roland (Liliane Comeau) et Michel (Pierrette Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout: Marcelle (Philippe Leblond), Denise, Jean-Guy (Marielle Lacroix), Ghislaine (feu Jean-Noël Thibodeau), Jacques, Lucien, Serge (Nathalie Lizotte), feu Gérald (Laurence Brochu) et Jocelyn; ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate. La famille vous accueillera auà compter de 9h.