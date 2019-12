RHÉAUME, Jean-Pierre



Au soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, Québec, le 28 novembre 2019 à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Rhéaume, époux de feu dame Colette Migneault-Thomassin. Né à Château-Richer, le 3 avril 1934, il était le fils de feu dame Marie-Anne Huot et de feu monsieur Narcisse Rhéaume. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Monsieur Rhéaume laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Benoit Cyr), Dorothée (Michel Robichaud); ses petits-enfants: Catherine (Pierre-Olivier Paquet), Pierre-Luc (Géraldine Fortin), Sarah, André (Isabelle Michaud), Thomas; son amie Claudette Giroux et ses enfants: Nathalie et Manon; son frère, sa sœur, et ses belles-soeurs: Ludger, Anne-Marie, Pauline Dick (feu Marcel), Francine Tremblay (feu Jacques); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Pierre était également le frère de: Henri (Georgette Bédard), Gemma (Jules Roy) et le beau-frère de: Gilberte (Philippe Miville-Deschênes), Ovila (Gisèle Rochette), tous décédés. La famille remercie particulièrement tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg et du CLSC Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les ainés et l'innovation sociale (FAIS) (soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg), Site: www.fondationfais.org, Téléphone: (418) 691-0766. Les funérailles sont sous la direction de