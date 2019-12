CORBEIL, Claude



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 novembre 2019, entouré de l'amour de ses enfants, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Corbeil, conjoint de madame Ginette Tétreault, fils de feu madame Alice Beaulieu et de feu monsieur Émile Corbeil. Il demeurait à Beauport.La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Geneviève (Stéphan L'Écuyer Myette), Brigitte (Marcelo Carcamo), Philippe (Lucie Ayotte) et Sébastien; ses petits-enfants: Zachary Myette, Maxime Myette, Nicolas Carcamo, Anna Corbeil, Mérédith Corbeil et Éloi Corbeil; ses frères André Corbeil (Nathalie Moses) et Paul Corbeil (Monique Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tétreault: Claude (Carolle Fréchette), feu Micheline, Diane (Denis Richard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e)s et ses collègues de la Saint- Vincent de Paul. La famille désire remercier le personnel de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.