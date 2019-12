REGIMBAL, Denise Perreault



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 23 novembre 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée madame Denise Perreault (Regimbal), fille de feu madame Eugénie Duhamel et de feu monsieur Edmond Perreault. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Regimbal ( Diane Ouellet), Sylvain Regimbal (Bernadette Alain), Anne-Marie Regimbal (( Marc Ellison) et Isabelle Regimbal (Marc Fleury); ses petits-enfants: Francis Regimbal (Farah Joseph), Stéphanie Regimbal, Alexandre Regimbal ( Catherine St-Pierre), Gabrielle Regimbal (Mathieu Bernier), Josiane Regimbal (Jean-François Martel Castonguay), Mélina Regimbal (Simon Leblanc), Léonie Regimbal (Tommy Lebrasseur); ses arrière-petits-enfants: Jules, Émile, Romie et Lucie; sa sœur, Louise Perreault; sa belle-sœur, Carmen Clermont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Marie-Jeanne, feu Thérèse, feu Jean, feu Isabelle et feu Pierre. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD Du Boisé pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.