BLOUIN, Hélène



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Hélène Blouin, épouse de M. Pierre Blouin. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans.et de là au cimetière paroissial.La famille recevra les condoléances directement à l'église de 9h à 10h15. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Benoît (Annie Bouchard) et Dominic; sa petite-fille Sarah-Kim Blouin, ses frères et sœurs: Marthe (feu Claude Breault), Louis (Ghislaine Roberge), France (Alain Lebel) et Jean-François (Diane Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: Louis-Philippe, Denise (feu Yvon Pouliot), Roland (Rolande Lavoie), Roger (Suzanne Tremblay), Julien (feu Lucie Chouinard) et Gilbert (Lise Leclerc), Normand (Mylène Bussières); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Gérald.