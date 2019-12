COULOMBE, Fernand



Aux soins palliatifs de l'Hôpital St- François d'Assise, Québec, le 23 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Fernand Coulombe, époux de feu dame Cécile Simard. Né à Québec, le 18 juillet 1924, il était le fils de feu dame Blanche Lévesque et de feu monsieur Joseph Coulombe. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière Belmont à une date ultérieure. Monsieur Coulombe laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Johanne Tremblay), Jacques (Claudette Marcoux), Caroline (Jean Roch Laroche), Dominique (Katy Lalancette), François, Michel; ses petits-enfants: David (Renaud Chassé), Olivier (Amélie Coulombe), Vincent (Annie Beauregard), Fannie (Matthieu Filteau); ses 5 arrière-petits- enfants; son frère Denis (feu Huguette Grenier); tous les membres de la famille Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Fernand était également le frère de Paul (Rachel D'Anjou), George (Lucille Baxter), Mariette, Lucille, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du Manoir de l'Ormière, de l'IUCPQ et des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation du C.H.U. (Hôpital St-François d'Assise), Tél.: 418-525-4385 Site : www.fondationduchudequebec.org. Les funérailles sont sous la direction de