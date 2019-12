LANGEVIN, Micheline



"Le coeur retientce que la mémoire oublie"Elle était et restera une épouse, une maman, une mamie, une soeur, une amie. Bienveillante et constamment à la recherche du bien-être des autres, sa générosité et son dévouement ont été un fer de lance de sa personnalité. Au cours de notre vie, nous rencontrons des moments de joie et de peine, aujourd'hui est un jour plus difficile. Après avoir rempli nos vies, Micheline Langevin s'en est allée paisiblement le 27 novembre 2019. Sa vie fut bien remplie avec son époux Fernand Duguay, ses deux enfants: Dario (Lise St-Germain) et Bruno (Elsa Miranda) et ses cinq petits-enfants: Alexandre, petite-fille et filleule Érika, Marc-Antoine, Jessy, Valérie et ses deux arrière-petit-fils: Benjamin (fils d'Alexandre) et Sean (fils de Valérie) qu'elle a entourés d'amour jusqu'à son dernier souffle. Femme forte et établie, elle aimait partager des moments simples et s'assurer du bien-être de ses proches. Elle a partagé de beaux voyages avec ses amis(es) André et Lisette et vécu de beaux moments avec sa grande amie Aline. Selon ses volontés la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13 h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles-Borromée à une date ultérieure en présence de ses proches. Elle laisse dans le deuil, outre sa famille proche, ses soeurs: Francine (Jean-Pierre Ouellet) et Mary-Line (Réjean Garneau), son frère et filleul Christian, ses belles-soeurs et beaux-frères: Denise Paradis (feu Robert Langevin), Janine Duguay (feu Marcelle Guillot, Murielle Turgeon (feu Roger Duguay), Raymond Duguay (feu Jeanne d'Arc Blais), Yvon Duguay (Murielle Richard); ses filleules Marco, Marie France; ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousin et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins et le support prodigués, ainsi qu' aux membres de la famille et ami(e)s qui l'ont accompagnée dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc) Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.