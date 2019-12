LEVESQUE, Robert



Au Centre hospitalier Paul-Gilbert, le 6 décembre 2019, à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédé monsieur Robert Levesque, fils de feu Wilbrod Levesque et de feu Yvonne Michaud. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil son épouse Armande Tremblay, son fils Claude (Josée Aubin), sa fille Andrée (Vincent Ruel), sa petite-fille JennyLee Levesque et ses demi-soeurs Jessica (sa fille Alyssa) et Karell. Il laisse également dans le deuil, ses frères et soeur, beaux-frères et belles-soeurs, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et amis. La famille désire remercier le Dre Ariane Girard et toute l'équipe des soins palliatifs du Centre hospitalier Paul-Gilbert de Charny, ainsi que Vanessa et Marie des soins à domicile du CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, dédié aux soins palliatifs du Centre hospitalier Paul-Gilbert (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-paul-gilbert/).le samedi 14 décembre de 19h à 22h et le dimanche 15 décembre à compter de 10h.