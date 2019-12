MORIN, Fleur-Ange



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2019, à l'âge de 82 ans et 3 mois, est décédée madame Fleur-Ange Morin, épouse de feu monsieur Maurice Leduc, fille de feu madame Béatrice Ouellet et de feu monsieur Félix Morin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Viateur (Johanne Boies), Alain (Céline Roy), feu Serge, Fernand (Elizabeth Belleau), Lise (Steeve Mélançon) et Nancy (Bruno Laroche); ses petits-enfants: Natacha, Jessey, James, Cynthia, Kevin, Alexandra, Matthew, Kasey, Benjamin et Raphaël; ses arrière-petits-enfants: Dylan, Dereck, Félix et Samuel; ses frères: feu Jean-Marie Morin (Marguerite Tremblay) et Gilles Morin (Noëlla Pageau); sa belle-sœur: Monique (feu Rainé Leduc), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement son amie de longue date Claudette Asselin (Madame Racine). Elle est allée rejoindre son époux, son fils, ses frères ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leduc. La famille remercie tout le personnel soignant ainsi que les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.