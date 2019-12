LINTEAU, Aline



À la Résidence Christ-Roi, le 25 novembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Aline Linteau, épouse de feu monsieur Étienne Nadeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie, soit à 13 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Marjolaine (feu Philippe Cloutier), Lisette (Jacques Martin), Albertine (Roger Poirier), Irving (Diane Lévesque), Doris (Mario Gauthier), Steven (Diane Simard), Michel (Louise Lapointe), Sonia (Raymond Chicoine), Yolande (feu Claude Simard) et Claude (Huguette Brousseau); ses sœurs : Angèle Linteau (feu Guy Doyer) et Germaine Linteau (Joe Beaupré); ses petits-enfants : Mario, Sandra, Yolande, Toni, Mickaël, Raymond, Pierre, Sylvie, Jessy, Yves et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Résidence Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3.