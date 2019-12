Grands travaux: le processus de compensation débute pour les commerçants de la route de l’Église

La Ville de Québec lance officiellement son programme d’indemnisation pour les commerçants affectés par des grands travaux. Ceux de la route de l’Église peuvent désormais soumettre leur demande pour obtenir une aide maximale de 30 000 $.

Les critères généraux du nouveau programme avaient été annoncés en septembre dernier par le maire Régis Labeaume, qui avait auparavant systématiquement refusé d’envisager la possibilité de verser une aide financière directe aux commerçants, malgré la grogne. Le programme de la Ville de Québec s’inspire finalement en grande partie de celui de la Ville de Montréal.

Les gens d’affaires concernés pourront obtenir rapidement un premier chèque de 5 000 $ lors du dépôt d’une demande. La contribution totale de la Ville peut atteindre 30 000 $ par entreprise, par année, lorsque l’achalandage a été affecté par des grands travaux d’infrastructures à ou des chantiers routiers d’envergure à proximité.

Les commerçants de la route de l’Église seront les premières à se prévaloir de ce programme, rétroactivement. D’autres zones de travaux majeurs – qui durent un minimum de quatre mois – seront désignées par la Ville de Québec dans les années à venir. Ce programme servira aussi à compenser les commerçants affectés par le méga-chantier du tramway.

Pour être admissible à une aide financière, il faut cependant respecter certains critères et être en mesure de prouver une perte de bénéfice brut de plus de 15 %. Les modalités du programme et le formulaire sont accessibles sur le site web de la Ville.

Rencontre d’information

Les commerçants de la route de l’Église seront par ailleurs invités à une rencontre d’information, le 22 janvier prochain, à 19h, à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy. Ils pourront alors poser toutes leurs questions à des représentants de la Ville sur les modalités du programme.