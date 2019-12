Pour certains le vendredi 13 est un jour de malheur et pour d’autres, un jour de chance. La superstition du vendredi 13 remonte (principalement) aux massacres qui eurent lieu le vendredi 13 de l’année 1307 lorsque les chevaliers du Temple (les fameux Templiers) furent arrêtés et massacrés par le roi Philippe le Bel. Vous vous souvenez comment s’appelle la peur du vendredi 13. La paraskevidékatriaphobie.

Le 3e Gala Jeunes Entrepreneurs Banque Nationale de la Chambre de commerce de Lévis, tenu le jeudi 28 novembre 2019 au Complexe 2 glaces Honco sous la présidence d’honneur de Maxime Dionne , vice-président, Entreprises, Chaudière-Appalaches-Beauce à la Banque Nationale, a mis en lumière le parcours de quatre (4) lauréats Jeunes Entrepreneurs et d’une (1) lauréate Jeune Professionnelle. Le prix le plus convoité de la soirée (Coup de couleur du jury) a été remis à Sarah Baribeau (1), PDG de Bougeotte et Placotine. Audrey Boulet-Lavoie (2), directrice des opérations, soins préhospitaliers d’urgence chez Dessercom, qui a reçu le titre de Jeune Professionnelle 2019. Dave Ricard (3), de la Distillerie des Appalaches, a été nommé Lauréat le plus inspirant de l’École d’entrepreneurship de Beauce. Charles Turmel-Nadeau (4) de Nadeau et fils CTN inc. et Stéphanie Ouellet (5), de la Boucherie La bouchée double, ont été les autres lauréats.

Plus de 80 personnes ont trinqué à la santé du Pivot, le 27 novembre dernier au centre communautaire des Chutes, lors d’une 5 à 7 au bénéfice de l’organisme de bienfaisance, d’action et de loisir communautaire de Québec. Le cocktail, sous la présidence de Xavier Simard, président du CA de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, a permis d’amasser 14 000 $ et à Stevens Mélançon, président de l’arrondissement Beauport, de remettre à Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, la médaille de la ville de Beauport pour son implication communautaire au fil des ans. Sur la photo du haut, la remise de la médaille à Mme Faucher et sur celle du bas, David Gervais, président du CA du Pivot, en compagnie de Ginette Faucher, directrice générale, et de Xavier Simard, président d’honneur de la soirée.

Le Grenier, qui aide depuis 1991 les personnes et les familles de l’arrondissement Desjardins à Lévis vivant diverses difficultés, principalement au niveau alimentaire, a débuté, le 6 décembre dernier, la distribution annuelle de ses paniers de Noël. Au total, ce sont plus de 600 paniers, d’une valeur chacun entre 150 et 200 $, pour un total de 90 000 $ à 120 000 $ de dons, qui seront distribués dans les prochains jours grâce à la générosité des gens de Lévis ainsi qu’à celle de nombreux partenaires dont la Ville de Lévis. Sur la photo, de gauche à droite, Yvon Gosselin, président du conseil d’administration du Grenier, est accompagné de trois conseillères municipales de la Ville de Lévis : Janet Jones, Fleur Paradis et Émilie Landry.

Taylor Swift (photo) chanteuse américaine, 30 ans... Rickie Fowler, golfeur américain, 31 ans... Laurence Leboeuf, comédienne et actrice, 34 ans... Varda Étienne, animatrice québécoise, 47 ans... Martin Boulet, président du Groupe Pièces d’Auto Economiques inc qui compte 5 magasins dans la grande région de Québec et St-Georges-de-Beauce, 47 ans... Jamie Foxx, acteur américain, 52 ans... Bob Gainey, ex-directeur général du Canadien, 66 ans.

