Lamar Jackson bat une marque de Michael Vick

Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson a non seulement permis à son équipe de remporter le titre de la section Nord de l’Association américaine, mais a aussi battu une marque du légendaire Michael Vick dans la victoire de 42 à 21 des siens sur les Jets de New York, jeudi, à Baltimore.

Le pivot des Ravens a pulvérisé le record pour le nombre de verges amassées par la course (1039) par un quart-arrière en une saison, établi par Vick en 2006 avec les Falcons d’Atlanta. Jackson a maintenant récolté 1103 verges au sol. L’athlète de 22 ans, qui en est à sa première année complète aux commandes de l’attaque des Ravens, pourra améliorer son propre record, puisqu’il lui reste deux matchs à jouer avant la fin de la saison régulière.

Jackson n’a pas fait que courir dans ce match, puisqu’il a aussi lancé pas moins de cinq passes de touché. Il a converti 15 de ses 23 tentatives de passes pour un total de 212 verges. Outre le pivot, Mark Ingram a été la menace principale de l'équipe locale au sol avec 13 courses et un majeur. Le porteur de ballon a aussi capté un ballon dans la zone payante.

Les Ravens (12-2) mettent la main sur un deuxième titre consécutif dans leur section. Les Jets (5-9) sont d’ores et déjà éliminés de la course au titre dans l’Est de l’Américaine, tirant de la patte derrière les puissants Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Bills de Buffalo.