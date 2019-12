Le retour de Festilumières

Pour une 10e année consécutive, le Festilumières sera de retour à l’Aquarium du Québec à compter du 26 décembre. Encore une fois, le site revêtira son éblouissant couvert lumineux et transportera les visiteurs dans une atmosphère féérique au rythme des lumières synchronisées avec la musique festive. Ce parcours extérieur amusera petits et grands avec ses chansonniers, ses glissades et jeux gonflables. L’événement aura lieu tous les soirs, de 18 h à 21 h, du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020, ainsi que tous les samedis soirs des mois de janvier et février 2020. Horaire et coût d’entrée du Festilumières au https://www.sepaq.com/fr/reservation/aquarium-du-quebec/festi-lumiere .

Trophées Vision 2019

Près de 300 personnes ont assisté, le 27 novembre dernier au Capitole de Québec, à la remise des Trophées Vision 2019 décernés par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) et les Comptables professionnels agréés (CPA) de Chaudière-Appalaches et de Québec. Les Lauréats sont : Mériane Labrie, présidente et fondatrice de Madame Labriski dans la catégorie Entrepreneur(e) visionnaire de l’année, Nova Film (Entreprise visionnaire en émergence) et Covéo (Entreprise visionnaire de l’année). Pour plus de détails : www.cciquebec.ca/trvision. Sur la photo, les trois Lauréats, à l’avant : Laurent Simoneau (Covéo solution inc.), Mériane Labrie (Madame Labriski) et David Poulin (Nova Film) sont entourés, de gauche à droite de : Martin Cousineau (CCIQ), Dominic Rioux (CPA de Québec), Vanessa Doyon (CPA de Chaudière-Appalaches), Joane Thériault (Desjardins Entreprises), Christian Vanasse (Capitale Assurances des entreprises) et Rachelle Boisvert-Cloutier (présidente du comité organisateur et PwC).

Fondation de l’athlète d’excellence

La 2e Soirée officielle des bourses collégiales et universitaires organisée par la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), en partenariat avec le RSEQ, a permis d’octroyer, le 28 novembre dernier, 434 000 $ en bourses individuelles aux meilleurs étudiants-athlètes collégiaux et universitaires du Québec. L’étudiante-athlète de l’année dans la catégorie Sport individuel est Jessy Lacourse (éducation au préscolaire et enseignement au primaire) en athlétisme et cross-country avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Plusieurs autres athlètes de la région de Québec ont reçu des bourses, en voici trois sur la photo : Béatrice Guay (badminton, Université Laval), bourse d’excellence académique, Audrey Genois (soccer, Université Laval), bourse de recrutement universitaire, Mohamed Elshal (football, Campus Notre-Dame-de-Foy), bourse de recrutement collégial, en compagnie de Robert Bédard, sous-ministre adjoint au loisir, au sport et à l’aide financière aux études du gouvernement du Québec.

Avant son départ

Jacques Guay et Jean Sawyer de la Confrérie des Amis du Québec ont profité d’une récente soirée des Fêtes au Hilton Québec pour discuter avec le chef exécutif de l’hôtel, Simon Renaud, qui s’exilera à Toronto au cours de la prochaine année en raison des travaux de rénovation à l’hôtel. La Confrérie a tenu plusieurs soirées avec leurs membres au cours des dernières années au Hilton Québec. Sur la photo, chef Renaud est entouré de Jacques et Jean.

Anniversaires

Patrick Zabé (photo), chanteur et antiquaire de Québec, 76 ans... Robert Lepage, metteur en scène, scénographe, auteur dramatique, acteur et cinéaste de Québec, 62 ans... Philippe Laroche, porte-parole des Cages brasserie sportive de la région de Québec et actionnaire de la Cage de Lebourgneuf, 53 ans... Antoine Bertrand, comédien québécois, 42 ans... Kevin Parent, chanteur québécois, 47 ans... Martin Fontaine, chanteur québécois (Elvis Story) 55 ans... Jocelyne Cazin, ex-journaliste québécoise, 69 ans... Bob Barker, ex-animateur américain (The Price is right), 96 ans.

Disparus

Le 12 décembre 2017. Zarley Zalapski (photo), 49 ans, ex-joueur de la LNH (637 matchs)... 2016. Jean-Claude Deret, 95 ans, scénariste, dramaturge, acteur et écrivain français... 2015. Jacques Hurtubise, dit Zyx, 65 ans, cofondateur du magazine humoristique Croc... 2009. Cécile Leduc, 51 ans, assistante à la réalisation des émissions Salut, Bonjour! et Le Banquier (TVA)... 2007. Ike Turner, 76 ans, chanteur et guitariste américain... 2005. Thérèse Renaud, 78 ans, romancière et poétesse québécoise... 1995. Olivette Thibault, 81 ans, comédienne québécoise.