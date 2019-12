Legault voit en Doug Ford un allié de la lutte aux GES

SAN FRANCISCO | Le premier ministre François Legault fait de son homologue ontarien Doug Ford un allié dans la lutte aux changements climatiques, en réclamant à Ottawa d’ouvrir les vannes pour financer des projets de transport en commun.

« On a réussi, je pense, Doug Ford et moi, à en faire (du transport) la priorité principale », a dit M. Legault, lors d’une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire, en marge de sa mission en Californie.

« Évidemment, M. Ford ne veut toujours pas de la taxe carbone, mais il est en demande sur des lignes de métro », a souligné M. Legault.

Le Québec, pour sa part, table sur cinq importants projets de transport en commun : celui du tramway dans l’est de Montréal, un autre sur le boulevard Taschereau à Longueuil, une ligne du REM sur la Rive-Sud et une autre sur la Rive-Nord, en plus d’un train à Gatineau.

Rencontre avec Trudeau

M. Legault entend ainsi en faire le sujet principal de sa première rencontre depuis les dernières élections fédérales avec Justin Trudeau, vendredi, à Montréal.

Il souhaite une contribution fédérale identique à celle accordée au projet de tramway à Québec.

« Je veux être capable de commencer à demander à M. Trudeau de financer 40 % de ces projets-là, et que ça ne soit pas aussi long que ce qu’on a vécu avec le tramway de Québec », a expliqué le premier ministre, à San Francisco.

Pour lui, la lutte aux gaz à effet de serre passe d’abord par l’électrification des transports.

Vision économique

« Ce que j’essaie de faire, c’est de concilier ça (la lutte aux GES) avec ma vision économique », a exposé M. Legault.

« Quand on regarde le bilan depuis 1990, on a réussi à réduire les GES partout sauf dans les transports où ça a augmenté de plus de 20 %. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les transports », a-t-il insisté.

En entrevue depuis la COP 25 à Madrid, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a critiqué une fois de plus le bilan du précédent gouvernement en matière de lutte aux GES.

« Tout indique qu’on aura augmenté nos émissions en 2017 par rapport à 2016 », dit le ministre Charette, avant d’ajouter qu’il pourra « confirmer » les chiffres exacts la semaine prochaine.

Un plan de consigne sera aussi déposé au début 2020. « On va non seulement toucher aux bouteilles de verre, mais aussi aux bouteilles de plastique », a confirmé M. Legault.

- Avec la collaboration de Patrick Bellerose