Les Carabins perdent leur coordonnateur offensif

Gabriel Cousineau ne sera pas de retour avec les Carabins de l’Université de Montréal après une association de neuf ans comme joueur et entraîneur.

Quart-arrière lors de la conquête de la Coupe Vanier en 2014, Cousineau s’était joint au personnel d’entraîneurs au terme de sa carrière. Coordonnateur offensif en 2018, il partageait la tâche cette année avec Anthony Calvillo.

« Après neuf ans, j’avais besoin de prendre du recul et de voler de mes propres ailes, a raconté Cousineau pour expliquer son départ. J’ai le goût de découvrir autre chose, de nouveaux systèmes et d’approfondir mon apprentissage, mais je veux rester dans le monde du football. Je veux explorer mes options et mener des projets personnels. Il pourrait y avoir des annonces d’ici une semaine, mais je ne veux pas en parler parce qu’il n’y a rien d’officiel. »

Cousineau est-il intéressé à retrouver son ami Paul-Eddy St-Vilien avec les Ravens de Carleton ? Ces derniers sont à la recherche d’un coordonnateur offensif depuis le départ de Jean-Philippe Asselin.

Cousineau assure qu’il n’a pas eu de discussions avec les Ravens, mais St-Vilien entend bien faire la promotion de son ancien collègue avec les Bleus.

« On serait niaiseux de ne pas entrer en contact avec Gab et on passerait à côté de quelque chose, a mentionné le coordonnateur défensif des Ravens. Ce n’est pas moi qui prends les décisions, mais je vais passer mon message à ma façon. Gabriel est un jeune entraîneur plein d’énergie et d’idées qui a joué sous les ordres de l’un des meilleurs coordonnateurs offensifs (Marco Iadeluca) au Québec. Il mérite d’obtenir une vraie opportunité de démontrer ce qu’il peut faire. »

Cousineau assure que la venue de Calvillo n’a rien à voir avec son départ. « J’ai vécu une expérience incroyable à travailler un an avec mon idole de jeunesse. Ce fut une opportunité incroyable d’apprendre. J’ai connu une belle courbe d’apprentissage. »

« Difficile »

Cousineau a annoncé son départ aux joueurs, mercredi.