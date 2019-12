L’expansion du Clap est loin d’être terminée

Même s’il vient d’inaugurer un nouveau cinéma à la fine pointe de la technologie à Place Sainte-Foy, Le Clap n’a pas fini de prendre de l’expansion. Car Netflix ou pas, la région de Québec est encore capable d’absorber des écrans supplémentaires, croit son propriétaire, Robin Plamondon.

« Pour le style que nous faisons, oui. Je n’ouvrirais pas des salles de 400 places. Ça n’a pas de bon sens. Nous n’avons pas besoin de la 14e copie de Star Wars. Nous avons besoin de salles qui permettent d’être patient avec les films. Avec de grandes salles, tu ne peux pas te permettre de conserver des films qui attirent juste 40 ou 50 personnes par représentation. »

Rencontré lors de l’ouverture officielle du nouveau cinéma de 12 écrans, jeudi soir, M. Plamondon a dit croire qu’à court terme, Québec pouvait accueillir au moins une dizaine d’écrans de plus, selon des prévisions qu’il juge conservatrices.

« Les statistiques avec lesquelles on travaille datent d’il y a cinq ans. Selon moi, on pourrait faire plus. »

Pause en 2020

Ça ne sera cependant pas pour cette année. Après Loretteville, en 2018, puis le déménagement de la Pyramide vers Place Sainte-Foy, Robin Plamondon entend prendre une année de répit en 2020.

N’empêche, assure-t-il, le développement du Clap n’est pas fini et il regarde partout en ville pour trouver le meilleur endroit. Le centre-ville ? C’est loin d’être certain.

« Le stationnement est un enjeu majeur », dit-il.

Un emplacement près du futur tramway n’est pas non plus une priorité à ses yeux. « À la Pyramide, nous étions très bien servis par le transport en commun. Malgré tout, ce n’était même pas 7 % de notre clientèle qui venait par un autre moyen de transport que l’automobile. »

Fleur de Lys encore dans le coup

Pendant ce temps, les dirigeants du Fleur de Lys continuent de discuter avec des promoteurs afin d’inclure un cinéma dans leur importante métamorphose du centre commercial de Vanier.

Plus tôt cet automne, Le Journal révélait que trois joueurs importants, Le Clap, Guzzo et MK2, discutaient avec les propriétaires Jonathan et William Trudel.

Si Robin Plamondon n’a pas voulu révéler ses plans avec Fleur de Lys, Vincent Guzzo a, pour sa part, révélé qu’il s’était retiré du dossier.