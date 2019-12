Neuf présumés trafiquants de drogues arrêtés à Québec

La police de Québec a procédé dans les dernières heures au démantèlement d’un réseau de distribution de stupéfiants avec l’arrestation de neuf personnes.

Les huit hommes et une femme, âgés de 26 à 50 ans, ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, tôt jeudi matin.

Ils ont été placés en détention et sont attendus au palais de justice de Québec durant la journée.

Les policiers n’ont pas dévoilé le lieu des arrestations.

L’enquête, qui a été débuté il y a près d’un an, en janvier dernier, a permis de de mettre fin aux activités d'un réseau de distribution la ville de Québec, selon le service de police.

«Le SPVQ demeure plus que jamais à l’affût des infractions criminelles commises sur son territoire et rappelle que toute information en lien avec le trafic de stupéfiants peut être transmise en composant le 418 641-AGIR (2447). Ces informations seront traitées de façon confidentielle», a tenu à souligner la porte-parole Sandra Dion.