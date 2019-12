Première victoire de Primeau: «Ce n’est pas surprenant»

Le gardien du Canadien de Montréal Cayden Primeau a obtenu la première victoire de sa carrière face aux Sénateurs d’Ottawa, mercredi, et même s’il n’a que 20 ans, le jeune homme a amplement mérité la chance de se faire valoir dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Certains gardiens sont envoyés dans la mêlée au moment où ils ne sont pas encore prêts pour le niveau de jeu de la LNH. On peut se rappeler la dégelée qu’a subie le jeune gardien des Canucks de Vancouver Michael DiPietro l’an passé à son unique match dans le circuit Bettman, lorsqu’il avait accordé sept buts.

Mais ce n’est pas le cas de Primeau.

«C’est important de porter ton évaluation pas nécessairement sur l’âge du gardien de but, mais sur ses habiletés, a souligné l’entraîneur des gardiens du Lightning de Tampa Bay, Frantz Jean, jeudi matin, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Et surtout, est-il prêt à faire le saut dans la LNH?»

«Quand tu regardes la situation, il faut vraiment que tu regardes son jeu, ses performances dans la Ligue américaine [LAH], ses statistiques. Et en général, elles sont très bonnes dans la LAH. Il a une très bonne saison. Ce n’est pas surprenant que l’organisation ait décidé de lui donner une chance de jouer quelques matchs dans la LNH pour voir où il se situe. Et peut-être que les décisions vont être plus faciles au cours des prochaines semaines.»

Le gardien substitut est essentiel aux succès d’une équipe de la LNH. Voilà pourquoi l’ex-second de Carey Price, Keith Kinkaid, a pris le chemin du Rocket de Laval au profit de Primeau, qui a affiché un taux d'efficacité de ,931 et une moyenne de buts alloués de 2,52 dans la LAH.

«Ton substitut doit remporter 50 % de ses départs, a confié Jean. Essentiellement, si tu veux faire les séries, c’est un prérequis. Si ton gardien de but auxiliaire ne fait pas ça, tu es dans le trouble comme équipe, car tu surtaxes ton numéro 1. Et à la fin de l’année, il n’aura plus d’essence dans le réservoir.»