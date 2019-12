Tramway de Québec: tout se déroulera en français, assure Régis Labeaume

Les consortiums internationaux qui comptent déposer des soumissions pour construire le réseau structurant de Québec ont été informés que la seule langue acceptée, pour toutes les phases du mégaprojet, sera le français.

Absente jusqu’à maintenant en ce qui concerne ce projet, la question linguistique a fait une soudaine apparition jeudi après-midi lors des pléniers consacrés au mégaprojet de 3,3 milliards de dollars.

«Ça va se passer en français du début jusqu’à la fin. De la première pelletée jusqu’à l’inauguration, ça va être en français. On a juste à se tenir debout. On en fait une exigence», a insisté le maire Labeaume.

Selon lui, «c’est sine qua non»: «Pour ce projet-là, pour ce chantier-là, tout va se faire en français et nous ne changerons pas d’idée. Ceux qui veulent “bidder” [soumissionner] là-dessus, ça va se faire en français. Les gens qui veulent faire de l’argent sont prêts à parler chinois, faites-vous-en pas.»

Patrick Paquet, conseiller municipal de Québec 21, s’est dit «entièrement d’accord» avec cette prise de position, «à condition que les soumissionnaires soient au rendez-vous et qu’on ne paie pas plus cher».

Sortie remarquée de Daniel Genest

Plus tôt en après-midi, Québec 21 a interrogé Daniel Genest, directeur de projet du réseau structurant, quant à la pénurie de main-d’œuvre. Ce dernier a d’abord répondu qu'il reviendrait au consortium sélectionné de gérer cet aspect des choses.

Il a ensuite fait une sortie remarquée sur l’enjeu de la langue. «Le défi qui risque d’être un peu plus particulier, possiblement ici, à Québec, c’est l’aspect de la langue. Ici, on a très clairement dit à l’ensemble du marché que le projet serait en français de A à Z, ce qui n’était pas nécessairement le cas du pont Champlain, où on a eu un peu de franglais», a-t-il dit.

M. Genest, qui est Franco-Ontarien et qui a servi pendant 30 ans dans l’armée canadienne, a ajouté: «C’est impératif. J’y tiens du plus profond de mon cœur. Ça fait 30 ans que je me fais brasser dans ma langue seconde. Mais soyons clairs. On est à Québec. Travaillons en français.»

Sans plus de précisions, Daniel Genest a révélé «qu’il y a eu des résistances dans certains endroits» au sujet de la langue. Cela dit, «on a dit aux consortiums qui viennent à Québec: “Vous devez être capables de travailler en français. Vous devez être capables de diriger de la main-d’œuvre qui est ici en français”».