Un... Bouillon d’espoir

En Francis Bouillon, l’organisme Dans la rue ne pouvait trouver meilleur ambassadeur pour motiver les jeunes itinérants du quartier Centre-Sud.

Ils étaient une vingtaine, attentifs et conquis, à écouter jeudi le vibrant message de l’ancien défenseur du Canadien à qui la plupart des observateurs n’auraient jamais gagé sur une carrière dans la LNH.

Et pourtant.

Bouillon, contre toutes attentes, a connu un beau parcours étalé sur 15 ans, au cours duquel il a disputé 776 matchs et inscrit 149 points.

« Comme tous ces jeunes, a-t-il relaté en entrevue au Journal de Montréal, je n’ai pas eu une enfance facile. J’ai eu besoin de l’aide de plusieurs intervenants, dont l’organisation de hockey des Jeunes Sportifs d’Hochelaga, où j’ai grandi, pour vivre ma passion. Je dois beaucoup à cet organisme et à tous ceux qui ont cru en moi. »

À force de persévérer

Né à New York d’une mère québécoise francophone et d’un père haïtien, qui se sont séparés alors qu’il était très jeune, Bouillon a trimé dur pour parvenir à ses fins et atteindre le but ultime.

Sa mère aura été d’une aide précieuse.

« Côté hockey, je dois tout à ma mère, avoue-t-il. Elle a été derrière moi et m’a poussé au bout de mon rêve. Elle a cru en son gars qui aimait le sport. On avait un seul salaire pour faire vivre trois personnes. Ça n’a pas été facile. »

Comme rien n’est facile pour tous ces itinérants qui ne demandent qu’à être motivés. Bouillon a senti le besoin de venir les accompagner. De les encourager surtout à persévérer.

« Je suis le parfait exemple pour ces jeunes de la rue qui n’ont eu rien cuit dans le bec, bien malgré eux. Ils ne joueront jamais dans la LNH, mais je veux leur transmettre mon message, a renchéri Bouillon, qu’ils peuvent réussir dans la vie. Si évidemment, ils y mettent de l’effort. »

Photo Chantal Poirier

Petit gabarit au grand cœur

À cinq pieds et huit pouces, Bouillon n’a jamais eu le physique de l’emploi.

En cette période où les méthodes douteuses de certains entraîneurs sont remises en question, il reconnaît n’avoir jamais été victime d’actes de violence.

« Jamais, dit-il. Mais c’est certain que des entraîneurs ne croyaient pas en moi, raconte-t-il. La plupart en fait. Ils ne me le disaient pas, mais je l’apprenais par d’autres. Par des parents notamment.

« Tout ça m’a forgé une force de caractère, poursuit-il. Ça prend de la chance, c’est vrai, mais aussi de la passion. Et cette chance, je l’ai saisie. Il faut la prendre et croire en ses moyens.

« S’il avait fallu que je cède à tous les mauvais commentaires à mon sujet, je n’aurais pas joué dans la LNH. On me disait que j’étais trop petit pour jouer.

« Le monde s’est souvent demandé où j’ai pu bâtir ma force de caractère. Moi, j’affrontais des adversaires souvent plus forts que moi, mais je n’ai jamais eu peur. Il faut foncer dans la vie. »

Avec Dandenault et Delorme

Bouillon a aussi pu compter jeudi sur la présence de deux anciens porte-couleurs du Canadien pour promouvoir son implication à l’organisme Dans la rue.

Mathieu Dandenault et Gilbert Delorme sont reconnus pour leur implication dans plusieurs causes sociales.

« Ils ont été très généreux de leur temps, a dit Bouillon, et je leur en suis très reconnaissant. »

Delorme, pour un, a livré un beau message d’espoir.

« Nous n’étions pas des super vedettes, mais l’attitude nous a permis de rester longtemps dans notre sport. Quand tu as une bonne attitude et tu travailles fort, ça va venir tout seul. »

Les trois anciens défenseurs ont joué au père Noël quand ils ont distribué bottes, gants, tuques et chandails pour affronter les rigueurs de l’hiver aux participants dans le besoin.

« Il faut alimenter nos rêves et croire en nos possibilités », a pour sa part affirmé Dandenault qui compte trois bagues de la Coupe Stanley dans sa collection.