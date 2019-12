Un court métrage qui fait le tour du monde

Il n’y a pas que les longs métrages québécois qui s’illustrent à l’étranger. La jeune cinéaste montréalaise Sandrine Brodeur-­Desrosiers connaît un parcours fulgurant dans le circuit des festivals internationaux depuis le début de l’année grâce au succès son court métrage Juste moi et toi.

Lancé en février dernier à la prestigieuse Berlinale, où il a remporté l’Ours de cristal pour le meilleur court métrage, le film Juste moi et toi a été présenté dans une trentaine de festivals à travers le monde au cours des derniers mois. Tout au long de ce parcours, le court métrage de Sandrine Brodeur-Desrosiers a remporté six prix, notamment à Sapporo (au Japon) et dans les festivals du Rhode Island et des Hamptons, aux États-Unis.

« La sélection du film à Berlin a été le coup d’envoi pour nous et à la suite de cela, les choses ont déboulé très vite », relate la cinéaste québécoise en entrevue au Journal.

« On a été très chanceux parce qu’on visait un festival de catégorie A pour lancer le film, et Berlin­­­ était le premier qu’on avait ciblé. Une sélection à la Berlinale a donné beaucoup de crédibilité au projet. »

Le beau parcours de Sandrine Brodeur-Desrosiers­­­ est peut-être encore loin d’être terminé. Certains des prix récoltés par Juste moi et toi permettent au film d’être admissible à une nomination pour l’Oscar du meilleur court métrage. La réalisatrice pourrait donc suivre les traces des Québécois Marianne Farley et Jérémy Comte qui ont été nommés aux Oscars l’an passé grâce à leurs courts métrages respectifs, Marguerite­­­ et Fauve.

Photo courtoisie, H264 Distribution

Aux Oscars ?

On saura lundi si son film est présélectionné pour les Oscars. Mais pour l’instant, Sandrine Brodeur-Desrosiers­­­ préfère ne pas se faire trop d’illusions : « J’essaie simplement d’accompagner le film le plus possible dans les festivals les plus stratégiques. On verra pour la suite », dit-elle.

Tourné à Montréal et à Tijuana, au Mexique, Juste moi et toi relate le voyage en 18-roues d’une petite fille de huit ans avec son père, un chauffeur de camion roumain récemment immigré à Montréal. Le père fera croire à sa fille que l’objectif de ce périple vers le Mexique est de prendre des vacances au soleil. Mais la petite fille se rendra compte que son papa lui cache des choses.

« Ce qui m’a touchée dans le scénario (écrit par Luis Molinié), c’est qu’il montre un des visages de l’immigration, souligne la cinéaste. On ne peut pas raconter l’histoire de tous les immigrants, mais le film propose d’en raconter une à partir du point de vue d’une enfant. Je crois que le film jette un regard plus humain sur l’immigration, même si ça reste un sujet extrêmement complexe. »