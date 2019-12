[CRITIQUE] Jumanji: un divertissement efficace

Il faut battre le fer pendant qu’il est encore chaud. C’est probablement la réflexion qu’ont eue les créateurs de Jumanji après avoir constaté l’immense succès populaire du second film de la franchise, sorti en décembre 2017. Deux ans plus tard, la suite qui débarque sur nos écrans aujourd’hui réunit tous les ingrédients qui ont fait la réussite du film précédent, mais l’effet de surprise n’y est plus.

Il y a deux ans, le réalisateur Jake Kasdan avait pris tout le monde par surprise en dépoussiérant le concept du premier film Jumanji (sorti en 1995) pour l’adapter aux goûts du jour et signer une comédie d’action originale et drôlement captivante. L’idée avait fait mouche : sorti à pareille date en 2017, Jumanji : bienvenue dans la jungle avait rapporté plus de 962 millions $ au box-office mondial.

Photo courtoisie, Sony Pictures

Recette éprouvée

Avec Jumanji : le prochain niveau, Jake Kasdan a concocté une suite qui réapplique à la lettre la recette gagnante du film précédent. À quelques jours de Noël, les quatre jeunes héros de Jumanji se retrouvent à Brantford pour les vacances. Mais au moment de leur rendez-vous, Spencer (Alex Wolff) manque à l’appel. Inquiets, ses trois amis décident d’aller cogner à la porte de sa maison pour découvrir que Spencer a réparé le jeu vidéo Jumanji et qu’il a décidé de jouer une partie seul. Ils n’auront pas d’autre choix que de retourner eux aussi dans le jeu pour tenter de sauver leur ami. Sauf qu’ils auront toute une surprise en constatant qu’ils n’ont pas les mêmes avatars et que le jeu a aussi attiré le grand-père de Spencer (Danny DeVito) et son ami (Danny Glover). Ils découvriront aussi que le jeu, qui est défectueux, ne fonctionne pas comme avant et que le défi qu’ils doivent relever est totalement différent que dans le film précédent.

Photo AFP

Film familial parfait pour le temps des Fêtes, Jumanji : le prochain niveau livre la marchandise avec son mélange rocambolesque d’action, d’humour et d’effets visuels spectaculaires. Le duo comique formé par Kevin Hart et Jack Black est toujours aussi drôle et le nouveau personnage du grand-père incarné par l’excellent Danny DeVito apporte une petite touche comique supplémentaire.

Certes, ce nouveau Jumanji sent la recette à plein nez tellement il a été conçu dans le même moule que le film précédent. Mais pourquoi bouder son plaisir?

Jumanji : le prochain niveau (3/5)

Un film de Jake Kasdan

Avec Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black et Kevin Hart