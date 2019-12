Un homme, c’est pas comme une femme !

Ma lettre s’adresse plus spécifiquement à votre lectorat féminin, mais je suis convaincu que les hommes vont apprécier mes commentaires. Des fois quand il s’agit d’apprécier ou même juste de commenter le comportement des hommes, je trouve mesdames, que votre jupon dépasse.

Vous ne semblez pas comprendre pourquoi il est juste normal en fait, qu’un homme amoureux de sa blonde, éprouve de la jalousie quand il se rend compte que d’autres hommes tournent autour de la femme qu’il a choisie pour être la mère de ses enfants. C’est NORMAL ! Je sens le besoin de préciser que contrairement à vous les femmes, nous ne pouvons pas être sûrs à 100 %, à moins de passer un test d’ADN, que l’enfant que vous portez vient de nous. C’est pourquoi notre réflexe NORMAL, est de s’assurer de votre fidélité, et l’envie de chasser les rôdeurs, en fait partie.

Tant que vous les femmes n’aurez pas compris que notre agressivité, dans des cas semblables, est normale, et même saine, vous aurez des problèmes à vivre avec nos colères. Mais attention ! Je ne veux pas dire par là que je fais l’apologie de la violence des hommes envers les femmes. Loin de moi une telle volonté. Mais je souhaite avant tout que vous manifestiez un peu plus de compréhension pour des comportements qui sont profondément, et depuis des siècles, ancrés en nous. Arrêtez donc de tenter de nous transformer en femmes, vous n’y réussirez jamais.

Charles P.

Vous savez mon cher Charles, l’homme de Cro-Magnon traînait sa femme par terre en la tirant par les cheveux pour la faire entrer dans la caverne, et avec le temps, cette manie lui a passé, comme plusieurs autres d’ailleurs. La jalousie a bien peu à voir avec l’autre qui pourrait exacerber ce vilain sentiment en vous. Elle parle tout simplement de votre insécurité personnelle, de votre manque de confiance en vous et en vos capacités.

Il faut être conscient que la jalousie, ça consiste à vouloir réduire l’autre à un bien qui vous appartient. Ça dévoile votre envie irrépressible de possessivité et c’est très destructeur. Personne n’appartient à personne sur cette terre. Il est important quand on est jaloux de chercher depuis quand on l’est, car ça remonte souvent jusqu’à la petite enfance.

Pourquoi avoir si peur que l’autre ne vous aime pas ? Parce que vous ne vous croyez pas aimable ? Être jaloux c’est souffrir, c’est se punir soi-même, et personne ne doit s’imposer cela volontairement. Une fois le doigt mis sur l’origine de mal, il s’agit de travailler à reconstruire son estime de soi pour être capable ensuite d’avoir confiance en l’autre. Et la confiance, c’est toujours exempt de jalousie.