Une prise de taille pour le Rouge et Or

Le programme de basketball du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi une belle prise en mettant la main sur Loïc Savard.

À 6 pi 7 po, l’ailier des Dynamiques de Sainte-Foy comblera une lacune importante chez le Rouge et Or.

« Parce qu’il vient de Québec, Loïc était une priorité pour nous, a affirmé l’entraîneur-chef Nathan Grant. On a tout fait pour s’assurer de retenir ses services. On ne pouvait pas perdre un joueur comme lui. Ça n’arrive pas souvent qu’on peut mettre la main sur un gars de 6 pi 7 po qui est capable de lancer le ballon. Notre mentalité est de retenir les joueurs de Québec parce qu’on ne pourra pas recruter deux ou trois gars de Montréal chaque année. »

« Ses 6 pi 7 po vont combler une lacune, mais c’est aussi un gars athlétique, qui possède une bonne touche, qui est vraiment intelligent et qui sait jouer sans le ballon, de poursuivre Grant, qui en est à sa première campagne à Laval.

« Il représente une bonne présence aux rebonds. Dès sa première saison, il sera en mesure d’avoir un impact important. De jouer en compagnie de Marc-Antoine Fortin lui enlèvera de la pression. »

Opéré récemment à une cheville, Fortin ratera toute la présente saison, mais il sera de retour l’an prochain pour sa cinquième année. Il s’est blessé pendant la saison morte.

« Confiant pour l’avenir »

La présence de Grant a pesé lourd dans la décision du produit des Dynamiques. « Nathan est un excellent entraîneur qui pourra apporter quelque chose de plus à mon jeu et qui pourra amener le programme à un autre niveau, a expliqué Savard, qui a été reçu en visite par McGill et qui a aussi reçu de l’intérêt des Marauders de McMaster. Ce n’est pas super cette année, mais je suis confiant pour l’avenir. »

Utilisé comme centre à sa première saison collégiale, Savard se plaît comme ailier. « On m’a transformé comme ailier l’an dernier et ça me plaît. Je possède un bon tir et ça devient un avantage comme ailier en raison de mon physique. »