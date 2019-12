Visite du Canadien: un jeune garçon livre le même combat que Saku Koivu

Nathan Fectault livre le même combat que l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Saku Koivu, puisqu’il est lui aussi atteint du lymphome de Burkitt. Jeudi, le jeune homme a eu la chance de rencontrer quelques-unes de ses idoles.

Comme Nathan, un grand nombre de patients de l’Hôpital Ste-Justine ont reçu la visite des joueurs du Canadien de Montréal lors de leur tournée annuelle qui comprenait également des arrêts à l’Hôpital Shriners pour enfants et à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

L’adolescent de 16 ans séjourne dans cet établissement depuis un mois et demi déjà, et devra malheureusement y passer la période des Fêtes. Si les traitements contre son cancer vont bien, il pourrait retourner à la maison au mois de février.

«C’est sûr que c’est poche, mais c’est aussi amusant parce que les infirmières essaient de rendre l’environnement un peu plus joyeux», a déclaré Nathan, qui a reçu la visite de Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi dans sa chambre.

«Nathan, il combat son cancer et là il est en train de s’en remettre, a mentionné Danault, visiblement touché par les jeunes patients. C’est du positif pour lui. Il a l’air de quelqu’un de super déterminé. Les sourires sont écœurants et Nathan était content au bout.»

Fièrement affublé de son chandail bleu, blanc et rouge, Nathan avait de la difficulté à arrêter de sourire en présence du Québécois et de «KK». Gageons qu’il parle pour plusieurs autres jeunes qui ont reçu la visite du Tricolore en disant que «le moral est remonté».

Pour la petite histoire, Saku Koivu a terrassé complètement le même cancer que l’adolescent en 2007, après avoir pris connaissance de son diagnostic en 2001 et raté presque l’entièreté de la saison 2001-2002. Le capitaine était ensuite revenu au jeu pour les trois dernières parties et les séries éliminatoires. Pour souligner son combat et sa persévérance, la Ligue nationale de hockey lui a décerné le Trophée Bill-Masterton.

Avec un modèle aussi inspirant et une visite qui fait du bien, Nathan peut maintenant poursuivre sa lutte et vaincre lui aussi la maladie.

De la générosité qui inspire

Le Tricolore n’est pas le seul à profiter du temps des Fêtes pour imprimer des sourires sur le visage des jeunes. Marcel Bernier, le grand-père de la jeune Noémie, dont le cancer a récidivé, joue littéralement au père Noël à Ste-Justine.

Avec ses anciens collègues de travail, M. Bernier procure des cadeaux à tous les jeunes de l’établissement depuis que sa petite-fille a fait son entrée à l’hôpital, il y a cinq ans. Comme les joueurs du CH, M. Bernier croit que ce sont les enfants qui sont les plus inspirants et les plus forts.

«Je me rappelle, on jouait à quelque chose ensemble et elle me disait d’attendre pour aller vomir un peu parce qu’elle venait d’avoir de la chimio, a-t-il dit. Elle se rinçait la bouche et on continuait à jouer. Nous les adultes on ne fait pas ça. On braille avant, on braille après et on braille pendant.»

«Donner un cadeau pendant le temps des Fêtes à un enfant qui est malade... le petit bout où il joue avec, il ne pense pas à son bobo, a confié le nouveau retraité. J’ai conté ça à ma gang de cols bleus de Longueuil et on a commencé ça. La personne achète un cadeau de plus, quelque chose d’unisexe pour avoir moins de misère, et on amène ça à l’hôpital.»