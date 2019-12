Wall Street bondit après des informations affirmant qu’un accord entre Chine et É.-U. a été conclu

New York | La Bourse de New York a bondi après des informations de l’agence Bloomberg affirmant que les négociateurs américains et chinois étaient parvenus à un accord commercial qui devait encore être approuvé par Donald Trump.

Son indice vedette le Dow Jones Industrial Average a soudainement accéléré ses gains juste après la diffusion de ces informations et évoluait vers 19H45 GMT en hausse de 0,77%. Il avait déjà profité, juste après l’ouverture, d’un tweet du président américain affirmant que Washington et Pékin étaient sur le point de parvenir à un compromis, avant de perdre un peu de terrain.

Plus de détails à venir...