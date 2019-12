Wall Street Pete ou Pete Romney?

Depuis le début de la campagne pour l’investiture démocrate, Pete Buttigieg avait été relativement épargné par les meneurs.

Si Mayor Pete s’est de son côté déjà permis de critiquer les candidats progressistes Sanders et Warren au sujet de leur programme de soins santé qu’il juge irréaliste, c’est à son tour d’essuyer des attaques répétées. C’est Elizabeth Warren qui mène la charge et elle n’entend pas lâcher le morceau.

Les assauts que subit le candidat de l’Indiana ne sont même pas reliés directement à son programme, on vise plutôt la nature de son travail et l’identité de ses clients alors qu’il évoluait pour la société de conseil McKinsey. Cette firme est prestigieuse et elle ne retient que 1% de tous les candidats issus des universités les plus prestigieuses qui espèrent d’y dénicher un poste. On peut comprendre aisément l’attrait de cette firme pour un jeune consultant comme Pette Buttigieg. Il y a travaillé entre 2007 et 2010.

Si la firme jouit d’une reconnaissance internationale, elle s’est également retrouvée au cœur de plusieurs controverses. Aux yeux de quelques progressistes, McKinsey incarne la cupidité des grandes entreprises et son influence auprès de certains dirigeants autoritaires a parfois attiré les projecteurs sur ses activités. C’est le cas notamment dans le dossier des ventes de l’opioïde OxyContin dont on aurait contribué à mousser les ventes.

Des dirigeants chinois, ukrainiens (encore!), turcs ou russes ont pu bénéficier des services de McKinsey et on peut comprendre les progressistes de soulever que ces pays n’ont pas un bilan particulièrement reluisant en matière de respect des droits de l’homme.

Non seulement Pete Buttigieg aurait-il servi un maître dont la morale est à géométrie variable, mais on lui aurait confié des clients dont les intérêts vont à l’encontre de ceux des démocrates pour la prochaine campagne. Les adversaires de Buttigieg ont relevé son association à l’assureur Blue Cross Shield du Michigan qui a congédié des milliers de travailleurs dans cet état. Comme le Michigan compte au nombre des États pivots, le coup est dur.

Les récentes attaques contre Buttigieg sont accompagnées de nouveaux sobriquets dont on affuble le candidat, Wall Street Pete ou Pete Romney (pour l’associer à Mitt Romney) étant les plus utilisés.

Si cet intérêt pour son passé démontre qu’il représente désormais une menace, il expose une fois de plus la division qui règne au sein du Parti démocrate. Ce n’est pas la première fois que je souligne la propension de la formation à laver son linge sale sur la place publique. Il faudra voir à respecter une certaine mesure.

Je me demande aussi si ces attaques répétées à l’endroit des mieux nantis et des grandes corporations servent bien les intérêts stratégiques du parti. Je reconnais qu’au Michigan le message peut porter et que Bernie Sanders pourrait même y créer la surprise, mais je ne suis pas convaincu qu’on verra le même effets au Wisconsin, en Pennsylvanie ou en Arizona.

