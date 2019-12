L'Association de l'aluminium du Canada soutient désormais l'ACEUM

MONTRÉAL | Après avoir exprimé des préoccupations concernant le secteur de l’aluminium, l'Association de l'aluminium du Canada a changé son fusil d’épaule et soutient maintenant le nouvel accord de libre-échange nord-américain.

«L'ACEUM permettra de renforcer les relations du Canada avec son principal partenaire commercial, les États-Unis, a déclaré vendredi Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. L'accord apportera des avantages importants à l'économie canadienne dans son ensemble et à notre industrie.»

Le nouvel ALENA, rebaptisé Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), force tout signataire à s’approvisionner en aluminium et en acier servant à la construction de voitures en Amérique du Nord, à hauteur de 70 %. Or, jusqu’ici l’Association et les travailleurs de l’aluminium s’inquiétaient et plusieurs déploraient un flou dans la définition même de ce qui détermine l’origine de ce métal.

Pour l’Association, cet accord «fournit un cadre durable et prévisible pour notre commerce et jette les bases d'une modernisation de la façon dont nos trois pays font des affaires afin de tirer le meilleur parti de cet espace commercial renouvelé», a-t-on précisé vendredi.

C’est pour cette raison qu’elle encourage tous les parlementaires ratifier l'AECUM ainsi qu’à faciliter son adoption dans les meilleurs délais.

L’Association n’a d’ailleurs pas hésité à parler du «travail exceptionnel réalisé par le gouvernement de [Justin] Trudeau».

«L'industrie canadienne croit à l'importance du libre-échange et souhaite se mettre au travail rapidement avec le gouvernement du Canada pour assurer un commerce équitable et conforme à la loi et aux accords commerciaux du Canada», a-t-on ajouté.