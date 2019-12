Brigitte Bardot propose son aide au président du Kazakhstan pour sauver les animaux errants

Paris | Brigitte Bardot a proposé vendredi au président du Kazakhstan l’aide de sa Fondation pour secourir les animaux errants, des chats et des chiens, «tués d’une manière barbare» dans son pays.

«Des témoignages ne cessent d’affluer dénonçant les captures brutales de chiens et de chats tués d’une manière barbare. Les agences de “contrôle animal” sont ainsi payées pour nettoyer les rues sans le moindre état d’âme pour le traumatisme vécu par ces pauvres animaux», rapporte Brigitte Bardot dans une lettre adressée à Kassym Jomart-Tokaïev, dont l’AFP a eu copie.

Selon l’ancienne actrice «la cruauté n’a pas de limites et dans certaines villes comme Atyraou et Uralsk, certains produits provoquant la paralysie sont utilisés avant de brûler les animaux vivants!», s’indigne-t-elle estimant que «les personnes commettant de tels actes en France ou dans le plupart du monde seraient perçues comme psychopathes et internées ou subiraient de longues peines de prison».

«Mettez en place une gestion humaine des animaux errants où la stérilisation, l’identification, la responsabilisation de la communauté ainsi que l’éducation viennent remplacer une politique barbare qui nuit atrocement à l’image de votre pays», implore B.B «prête à collaborer pour ce changement de stratégie».