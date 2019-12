BOUCHARD, Jeannette Bernier



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 8 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannette Bernier, épouse de feu M. Raymond Bouchard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h30 à 13h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Suzanne St-Pierre) et Jocelyne; sa petite-fille Julie Bouchard (Paul-André Renaud); ses arrière-petits-enfants: Samuel et Alice; sa sœur et sa belle-sœur: Rita (feu Maurice Coulombe) et feu Gérard (Jeanne D'Arc Coulombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Roger (Rita Caron), Réal (feu Rita Gourde), Raynald (feu Rachel Morin) et feu Jean-Claude (Dolorès Racine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre: Lorenzo (Aurore Blais), Roland (Gemma Tondreau), sr Simone O.P., Thérèse (Wilfrid Bernier) et Paul-Henri (Thérèse Normand); de la famille Bouchard: Léopold (Jeannette Labrecque) et Orietta (Evariste Breton). Un sincère remerciement au personnel du Manoir du Château à Château-Richer pour leur dévouement et les excellents soins apportés.