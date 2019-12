Franck Dubosc à Québec

À l’occasion de son 20e anniversaire, ComediHa! présente Fifty/Fifty, le nouveau spectacle solo de Franck Dubosc.

Le comédien et humoriste français débarque à Québec pour une toute première fois le 19 décembre prochain, au Grand Théâtre. Dans ce spectacle s’inspirant de son quotidien et de son rôle de père, notamment, l’artiste parle de son passage à la cinquantaine dans une performance rigoureuse, sensible et rythmée. Saisissez cette chance unique de voir l’un des piliers de l’humour en France.

