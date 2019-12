Grande guignolée des médias

Le 5 décembre dernier, à l’occasion de la 19e guignolée des médias, plus de 650 bénévoles étaient en poste aux différentes intersections de la ville de Québec pour recueillir des dons. Cette tradition, qui vise à prêter main-forte à Moisson Québec dans sa mission d’offrir de la nourriture aux personnes dans le besoin, se poursuit jusqu’au 24 décembre. Il est toujours possible de faire un don en textant REMPLIR au 20222 pour faire un don de 10 $ ou à partir du site de Moisson Québec, à moissonquebec.com.

Photo courtoisie

Jusqu’à maintenant, un peu plus de 27 000 kg de nourriture et 191 800 $ ont été récoltés. Il faut continuer à aider généreusement l’organisme puisqu’il vient en aide à 35 400 personnes chaque année. Parmi elles, 42 % ont moins de 18 ans et 28 % ont des revenus d’emploi. Il est toujours possible de faire un don en textant REMPLIR au 20222 pour faire un don de 10 $ ou à partir du site de Moisson Québec.

Photo courtoisie

Autre façon d’appuyer Moisson Québec dans le cadre de la Guignolée des médias : les porte-parole Alexandre Zacharie et David Cardinal invitent la population à se procurer l’une des boites de 20 savoureux baklavas au coût de 20 $. Tous les profits découlant de la vente des 20 000 baklavas préparés pour cette importante collecte de fonds seront remis à Moisson Québec. Il suffit de passer au 2125, rue Hertz, à Québec, les jeudis et vendredi, de 8 h à midi, ou d’aller au grand marché de Québec demain ou dimanche.

Plus de détails et dons : moissonquebec.com