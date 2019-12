Hôtel de Glace : 20 ans de féérie

C’est une œuvre architecturale magistrale que les dizaines d’artisans qui s’affairent sur l’impressionnant chantier nous livreront sur le site du Village Vacances Valcartier. Cette année, les concepteurs offriront aux visiteurs un « best of » de chacune des constructions, en intégrant un clin d’œil aux autres sites qui ont accueilli l’Hôtel par le passé : parc de la Chute-Montmorency, Duchesnay, Jardin zoologique... « À travers un survol des 20 dernières années de l’Hôtel de Glace, les visiteurs seront appelés à revivre les meilleurs moments de cet attrait hivernal désormais célèbre à travers le monde, a fait savoir M. Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso-Valcartier.

Des espaces pour toute la famille

À ne pas manquer : la Zone Fun, avec ses jeux de lumière et un labyrinthe ainsi qu’une geôle géante. Le bar sera également un élément vedette, puisqu’il sera surélevé et offrira une vue plongeante sur l’intérieur. À différents emplacements, les visiteurs pourront admirer des sculptures toutes plus belles les unes que les autres.

En entrevue avec Marie-Christine, Nicolas Imbeault, superviseur aux opérations, a révélé qu’il s’agit de la meilleure saison que son équipe et lui ont connue. Il a également parlé de la grande liberté de création que permet la construction d’un hôtel de glace. « Ce qui est l’fun, de l’Hôtel de Glace, c’est qu’on n’a aucune limite. C’est renouvelable à tous les ans. On peut s’en aller dans n’importe quelle direction. C’est l’imagination, la limite. »

Unique en Amérique

L’Hôtel sera ouvert de la fin décembre au 29 mars 2020. Pendant cette période, différentes activités seront organisées. Par ailleurs, il s’agit d’une période idéale pour fréquenter l’ensemble des installations du Village Vacances Valcartier. « Aujourd’hui on peut coucher à l’Hôtel de Glace, aller se baigner dans un climat tropical, au Bora Parc, et retourner sur les pentes pour glisser, a souligné Éric Caire, député de La Peltrie, ministre de la Transformation numérique gouvernementale et leader parlementaire adjoint au gouvernement, qui était sur place lors du dévoilement de la maquette. C’est unique au monde, le produit qu’on offre ici. Et ça, c’est dans notre cour, il faut en profiter! »

La construction devrait être pratiquement terminée avant la fin de cette année. Le coup d’envoi à la saison de l’Hôtel de Glace sera donné lors d’une soirée d’inauguration, le 17 janvier prochain, alors que le groupe 2Frères offrira une prestation extérieure.

Rappelons que chaque année, environ 100 000 visiteurs viennent découvrir l’Hôtel de Glace. Il s’agit de la seule construction de ce genre en Amérique. En 20 ans, cette œuvre architecturale a entraîné près de 2 millions de visites. Près de 70 000 nuitées y ont été offertes.

Pour obtenir un avant-goût de l’expérience que l’Hôtel de Glace proposera, voyez le reportage de Marie-Christine, demain.

Information et réservation : valcartier.com