La Capitale-Nationale aura-t-elle son Noël blanc? Rien n'est moins sûr...

Alors que plusieurs se questionnent sur les chances de voir un Noël blanc cette année, Dame Nature fait encore des siennes dans la région. Un cocktail météo apportera quelques flocons, mais surtout de la pluie au courant du week-end.

Même si une faible neige est tombée sur Québec, dans la nuit de vendredi, celle-ci sera rapidement éclipsée par la pluie qui s’abattra sur la Vieille Capitale jusqu’à dimanche.

« On s’attend à recevoir entre 20 et 30 millimètres de pluie sur la région sur cette période. Ajoutons à cela la température qui grimpera jusqu’à 5 ou 6 degrés Celsius samedi, il ne devrait plus rester de neige au sol », indique le porte-parole d’Environnement Canada, Simon Legault.

Le mercure chutera ensuite à -5 degrés dans la nuit de dimanche, mettant ainsi la table pour une froide première moitié de semaine alors que la température se stabilisera entre -10 et -15, entre lundi et mercredi.

Noël vert ou blanc?

Questionné sur la possibilité de voir de la verdure le 25 décembre, M. Legault indique qu’il est encore possible qu’un tapis de neige recouvre le sol d’ici là, mais le temps est compté.

« Habituellement, les statistiques à Québec sont assez bonnes, même quand il y a très peu de neige à ce temps-ci de l’année. Tout ce qu’il faut, c’est quelques petits systèmes qui amèneront des flocons. Disons qu’on est dans un cas limite actuellement. »

Il assure cependant qu’aucun gros système apportant une grosse bordée de neige n’est pas prévu sur les radars. Selon le météorologue, il serait surprenant d’avoir 20 centimètres de neige d’ici Noël.

Rappelons que pour parler d’un Noël blanc, le sol doit être recouvert d’au moins 2 centimètres de neige le 25 décembre.