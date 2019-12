La loi 21, européenne

Ces dernières semaines, on percevait bien, grâce à une foule d’indices, que pour la juge en chef de cette cour, Nicole Duval Hesler, la cause était déjà entendue : cette loi 21 devait être suspendue le temps qu’on l’étudie sur le fond.

Il prend la peine de souligner que « plusieurs pays occidentaux libres et démocratiques » (France, Belgique, des cantons suisses et länder allemands, etc.) ont des lois similaires à la loi 21. Or, ces lois ont été dans la plupart des cas « maintenues par les tribunaux, y compris par ceux chargés d’assurer le respect des droits de la personne », notamment la Cour européenne des droits de l’homme.