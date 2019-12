La MLS aura une 30e équipe

Des investisseurs provenant de la région de Charlotte seraient sur le point d’annoncer la venue d’une équipe de la Major League Soccer (MLS) en Caroline du Nord.

Une annonce officielle sera faite mardi par le propriétaire des Panthers de la Caroline David Tepper ainsi que par le maire de Charlotte, Vi Lyles, selon des informations du quotidien «Charlotte Observer» publiées jeudi.

Lyles avait rejoint le commissaire de la MLS Don Garber en novembre, promettant un investissement de 110 millions $ américains.

«Nous pensons que Charlotte est une ville grandissante et que ce serait une bonne opportunité pour nous d’agrandir notre ligue», avait déclaré Garber lors de la réunion du conseil des gouverneurs du 5 décembre dernier.

Toujours selon la même source, les actionnaires de la nouvelle équipe auraient fourni une liste de huit noms pour la future franchise : Charlotte FC, Charlotte Crown FC, Charlotte Fortune FC, Charlotte Monarchs FC, Charlotte Athletic FC, Charlotte Town FC, Carolina Gliders FC and All Carolina FC.

À ses débuts, la 30e équipe de la MLS aurait comme domicile le Bank of America Stadium présentement occupé par les Panthers de la Caroline, dans la NFL.

En plus des arrivées de l’Inter Miami CF et de Nashville FC pour la saison 2020, la ligue accueillera également l’Austin FC en 2021. Les équipes de Sacramento et de St. Louis s’ajouteront par ailleurs en 2022.