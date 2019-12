L'Afghanistan n'est pas un nouveau Vietnam

En commentant le dossier du Washington Post sur les mensonges des administrations successives au sujet du conflit afghan, j’ai moi-même évoqué les Pentagon Papers dévoilés en 1971.

Je me suis cependant gardé de pousser plus loin la comparaison entre le contenu des documents. Si, dans les deux cas, on expose des supercheries et des mensonges gouvernementaux, il y a des distinctions majeures entre l’intervention militaire américaine au Vietnam et l’implication en Afghanistan.

J’ai pensé partager avec vous l’analyse qu’en fait un ancien ambassadeur américain qui a été déployé en Afghanistan en 2011 et 2012. Ryan Crocker ne nie pas le cafouillage des décideurs, les mensonges et les difficultés rencontrées sur le terrain. Il insiste cependant sur les aspects positifs de l’intervention américaine, se refusant à conclure au gâchis total.

Pour démontrer les retombées positives de l’implication des États-Unis sur le terrain, il effectue un retour dans le temps jusqu’en 2002. Il rappelle qu’avant l’arrivée des troupes, la marge de manœuvre du gouvernement d’Hamid Karzaï était inexistante, et qu'il ne bénéficiait même pas d’une armée ou d’une force policière digne de ce nom. L’économie était en ruine, le système judiciaire à la dérive, et l'on ne retrouvait que des garçons sur les bancs d’école. De 2002 à 2011, le nombre d’enfants dans les écoles est passé de 900 000 à 8 millions et les filles y ont leur place.

Crocker reconnaît que les Américains ont connu des difficultés et que certains projets, par exemple des projets d'infrastructures, ont échoué en raison d’une incompréhension des besoins réels des communautés. Si une meilleure connaissance du pays pouvait contribuer à améliorer le bilan, il souligne que la corruption sur place compliquait régulièrement le déroulement des activités.

Parmi les lacunes à corriger du côté américain, Crocker pointe vers un meilleur encadrement des projets qui impliquent une collaboration entre les civils et les militaires. Il déplore l’absence de structure, le succès de la collaboration reposant ainsi totalement sur les relations interpersonnelles des décideurs impliqués. Si les décideurs ne s’apprécient guère, on ne peut espérer de résultats.

Crocker termine son analyse en invitant à la fois les journalistes et les décideurs à poursuivre la réflexion pour tirer des leçons des lacunes de l’intervention américaine en Afghanistan. Il considère cependant que ce serait une erreur supplémentaire que de comparer le tout à l’enlisement vietnamien, l’intervention afghane présentant aussi des résultats bien concrets.

Le texte de Crocker ici.