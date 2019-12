L’ancien commissaire de la NBA victime d’une hémorragie cérébrale

L’ancien commissaire de la NBA David Stern a été victime d’une hémorragie cérébrale jeudi.

La NBA a annoncé par voie de communiqué que Stern, 77 ans, avait été opéré d’urgence.

Remplacé par Adam Silver en février 2014, Stern a été le commissaire au plus long mandat de l’histoire du circuit (30 ans). Le New-Yorkais était encore actif auprès de la NBA en tant que commissaire émérite.

Parmi les accomplissements de Stern, on compte la diffusion télévisée des matchs de la NBA dans 200 pays et territoires, dans plus de 40 langues. Il a été admis au Temple de la renommée du basketball Naismith Memorial en 2014.