Le Québec, terrain de jeu de Cineplex

Cineplex multiplie les ouvertures à travers la province. Après avoir récemment annoncé le déploiement de son enseigne The Rec Room, la société ouvrira un complexe de divertissement Playdium à Brossard.

Cette nouvelle installation d’environ 30 000 pieds carrés prendra vie au Quartier DIX30, à quelques pas du Cineplex Odeon Brossard. La construction devrait commencer au début 2020 et s’échelonner sur toute l’année.

L’établissement, qui vise principalement les adolescents et les familles, abritera un espace de réalité virtuelle, un jeu de quilles, des mini-golfs, des jeux d’arcade et une offre de nourriture, fait valoir la société torontoise.

« Le nouveau Playdium de Brossard sera une bonne représentation de la diversité de notre portefeuille, qui n’a de cesse de faire évoluer ses offres de divertissement », a indiqué Ellis Jacob, président et chef de la direction.

Par ailleurs, la compagnie a aussi annoncé hier qu’elle prévoyait ouvrir cinq nouvelles salles VIP au cinéma Cineplex Forum de Montréal, en avril 2020. Les consommateurs de 18 ans et plus pourront y acheter de l’alcool.

Important virage

Depuis quelques années, devant la baisse de popularité pour les salles de cinéma, Cineplex a entrepris un virage important axé sur une offre d’amusement à travers le pays pour assurer sa santé financière.

L’entreprise canadienne s’est notamment associée avec la compagnie américaine Topgolf. Elle a aussi mis au monde différents concepts pour charmer une nouvelle clientèle, comme Playdium et The Rec Room.

Pour ce dernier, il s’agit d’un endroit où on retrouve des restaurants, plus d’une centaine de jeux, des tables de billard, des allées de quilles et un espace de réalité virtuelle immersive.

En participant à des jeux d’habileté, les clients peuvent cumuler des points échangeables contre des prix.

D’ailleurs, en septembre dernier, Cineplex a annoncé l’ouverture pour 2022 d’un premier établissement The Rec Room au Québec et d’un cinéma VIP avec un service d’alcool et de nourriture, au complexe Royalmount, à Mont-Royal.

Le géant du divertissement a ouvert son premier complexe Playdium à Brampton, en juillet 2019.

La direction prévoit ouvrir au cours des prochaines années entre 10 et 15 nouveaux établissements « dans des villes de taille moyenne » au Canada.

Québec toujours dans la mire

Cineplex n’a jamais caché avoir de l’intérêt pour déployer l’un de ses concepts dans la Ville de Québec.

Des discussions ont notamment eu lieu au cours des derniers mois avec des promoteurs de la capitale nationale.

► Cineplex emploie environ 13 000 personnes au Canada et aux États-Unis. Ses établissements accueillent chaque année plus de 70 millions de visiteurs.

Cineplex au Canada

