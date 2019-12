Le Rocket en laisse passer une à Laval

Le Rocket de Laval a dû s’avouer vaincu devant les Americans de Rochester, qui n’ont dirigé que 20 tirs sur Charlie Lindgren pour quand même l’emporter par la marque de 3 à 2, vendredi soir, à la Place Bell.

Casey Nelson n’a pas perdu de temps en début de match et a déjoué Lindgren après 53 secondes. Sean Malone et Eric Cornel ont aussi donné des maux de tête au portier de 25 ans. Les deux complices ont marqué une fois en plus de récolter une mention d’aide chacun.

Charles Hudon a marqué un superbe but en avantage numérique lors du premier vingt. Le Québécois a montré qu’il était bel et bien guéri de sa blessure et a enfilé l’aiguille en échappée. Sur des béquilles à l’entraînement de jeudi, Hudon a surpris tout le monde en se présentant sur la glace face aux Americans. C’est un sixième but lors des six derniers matchs pour l’attaquant avec le Rocket.

Nikita Jevpalovs a été l’autre buteur de l’équipe locale. Le gardien des visiteurs Jonas Johansson a été sensationnel pour les siens, repoussant 35 des 37 tirs des patineurs du club-école du Canadien de Montréal.

Les hommes de Joël Bouchard pourront prendre leur revanche dès samedi, alors que Rochester sera toujours en visite à Laval.