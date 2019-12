L’Océanic ne fait pas le poids sans ses joueurs vedettes

RIMOUSKI | Privé de six joueurs réguliers, dont son capitaine Alexis Lafrenière, l’Océanic n’a pas fait le poids face aux Tigres de Victoriaville dans un revers de 5-2 vendredi soir devant 3278 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« On a dominé dans les lancers, les chances de marquer et les unités spéciales, la seule place où on n’a pas dominé, c’est au tableau indicateur », a commenté Charles Juneau, qui agissait comme entraîneur-chef de l’Océanic à la place de Serge Beausoleil, probablement affairé par son rôle de directeur gérant à moins de 48 heures du début de la période des transactions.

Charles Juneau a reconnu que le deuxième but des Tigres accordé sur un dégagement a fait mal.

Un cadeau de Noël avant le temps

L’Océanic a profité d’un avantage numérique pour ouvrir la marque en début de rencontre lorsque Nathan Ouellet (7e) a poussé la rondelle libre échappée par le gardien des Tigres Nikolas Hurtubise à la suite du tir de Luka Verreault.

La réplique est venue quelques minutes plus tard, également à la faveur d’un avantage numérique lorsque Vincent Sévigny a complété la manœuvre de Maxime Pellerin et Samy Paré. Puis Jérôme Gravel a marqué le but le plus facile de sa carrière lorsque son dégagement a déjoué Raphaël Audet.

Les Tigres ont ajouté deux buts en deuxième période. Mikhaïl Abramov a percé la défensive de l’Océanic pour s’amener seul devant le gardien Audet qu’il a habilement battu. Nicolas Daigle a porté la marque 4-1 lors d’un avantage numérique sur des passes de Sévigny et Samy Paré. En début de période, un furieux combat a éclaté entre Mikael Martel et Olivier Tremblay. Ce dernier a gagné le vestiaire avec le visage ensanglanté.

Les Tigres ont marqué un 5e but en tout début de troisième période, le 2e du match de Jérôme Gravel, aidé d’Abramov. Ce but a chassé le gardien Raphaël Audet du match. Ce dernier a accordé cinq buts sur 23 lancers. L’Océanic a inscrit un 2e but avec moins de quatre minutes à faire, le 5e de Luka Verreault, en avantage numérique. L’Océanic a dominé 17-3 dans les lancers en troisième.

L’Océanic reçoit les Remparts de Québec samedi.