Marie-Chantal Perron cosigne «copine et Copine», une histoire d'amour contre les préjugés

Artiste polyvalente, Marie-Chantal Perron a eu le plaisir de participer à la création du roman graphique «copine et Copine». Une histoire qui porte sur le rôle des belles-mères et qui puise dans la relation enrichissante que la comédienne entretient avec Rose, la fille de son conjoint.

Marie-Chantal, comment est née l’idée de faire ce livre?

Comme on dit, les projets en amènent d’autres. Il y a trois ans, je faisais la tournée promotionnelle pour «La liste de mes envies», présentée au Théâtre du Rideau Vert, et j’ai rencontré une journaliste, Kim Nunès, qui m’a demandé si j’allais me remettre à la couture. Je lui ai alors dit que j’avais le goût de faire une bande dessinée, mais que je n’avais pas de sujet. Dans notre discussion, je lui ai raconté que j’avais une copine dans ma vie, la fille de mon chum, et que je trouvais vraiment plate de constater que tous les contes que je lisais donnaient une image négative des belles-mères, comme si nous étions toutes des pas fines. J’ai dit que je trouvais ça poche, parce que ma copine et moi, on s’adonne vraiment bien. Kim m’a alors dit: «Tu l’as, ton sujet!».

L’idée vous a séduite!

Oui, et je lui ai demandé si elle voulait faire le projet avec moi. Le soir même, alors que j’arrivais au théâtre

où j’allais jouer, Tammy Verge était dans la loge. Je lui ai lancé: «On fait une BD sur des belles-mères qui sont fines, embarques-tu avec moi?» Elle a accepté et, peu à peu, on a commencé à se rencontrer chez moi toutes les trois, une fois par semaine, parfois aux deux semaines, et on se lançait des idées sur tout ce que pouvait être une belle-mère dans la vie d’une petite fille. Tammy, elle, a une belle-mère avec qui elle s’est très bien adonnée. Moi, j’avais ma relation avec Rose, qui a aujourd’hui 10 ans. On a créé cette histoire, puis on a rencontré ensuite Amélie Dubois, qui s’est jointe au projet. Il en est résulté ce livre!

Et le titre, «copine et Copine»?

J’appelle Rose, la fille de Sébastien, mon chum, «copine» avec un petit «c», et elle m’appelle «Copine» avec un grand «c». C’est comme ça depuis qu’elle est entrée dans ma vie, il y a cinq ans.

Quelle a été sa réaction quand elle a vu le résultat?

Elle était très touchée; c’est elle qui a reçu le tout premier exemplaire du livre. Quand je suis allée le chercher à la maison d’édition, je suis tout de suite allée le lui porter et elle était très fière. Je lui ai dit que c’était une histoire inspirée de notre lien, mais qui n’était pas notre histoire, dans le sens où je ne suis pas malade, tandis que la Copine de la BD est atteinte d’un cancer.

Que pensez-vous aujourd’hui de cette expérience?

C’est extrêmement touchant! Je suis folle des romans graphiques et c’est fantastique d’en sortir un! J’en ai beaucoup chez nous, j’en achète régulièrement. Tammy et moi, qui sommes amies, partageons cette passion, puisqu’elle aime beaucoup les romans graphiques. On s’en échange souvent. Quand j’ai tenu «copine et Copine» entre mes mains pour la première fois, je suis partie à pleurer. J’étais très émue.

Est-ce qu’il y aura une suite à cette aventure?

Je ne le sais pas. Je verrai où ça va aller.

Le théâtre vous occupe également, semble-t-il...

Oui, je serai sur scène dans «Tanguy», le 14 décembre au Théâtre Hector-Charland et le 20 décembre au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Et la comédie «Les voisins» va recommencer bientôt...

La pièce a vraiment connu un grand succès l’été dernier, à Drummondville!

Oui, et je pense qu’on est partis pour un bout! On a une grosse tournée devant nous, et on est une gang formidable. C’est vraiment cool, on a tellement de fun. Ce sont tous des gens très travaillants, on a tous à coeur ce qu’on fait, on veut présenter un bon show, et quand c’est fini, on sort tous ensemble. On est aussi bons en «théâtreux» qu’en «sorteux», on performe dans toutes les sphères de notre soirée!

On ne vous a pas proposé de rôle depuis la fin d’«Unité 9»?

Non, je n’ai pas de tournage, c’est une pause qui est arrivée, une pause de pigiste. J’attends qu’on m’appelle pour jouer, mais je participe à quelques reprises à l’émission «On va se le dire» et je fais la promotion de mon roman graphique.