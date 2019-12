Objectif de 150 paniers de Noël au Pignon Bleu

Pour la 15e édition de son opération des paniers de Noël, l’organisme le Pignon Bleu, du quartier Saint-Sauveur, espère aider un nombre record de 150 familles cette année.

Avec l’aide de ses partenaires et la générosité de la population, le Pignon Bleu croit être en mesure de soulager une dizaine de familles de plus en 2019. En tout, ce sont environ 525 enfants et parents qui recevront un panier rempli de nourriture et de cadeaux.

« Nous, ce que l’on souhaite, c’est d’offrir le plus beau Noël possible à ces familles dans le besoin. [...] Ce sont des familles que l’on connaît et que l’on accompagne au quotidien, principalement dans la Basse-Ville de Québec », explique Roseline Roussel, directrice générale de l’organisme communautaire.

Un baume

Chaque année, cette opération donne lieu à des moments très émotifs. Il y a encore trop d’enfants qui vivent dans une situation de pauvreté, déplore Mme Roussel. Pour eux et leurs parents, la visite des bénévoles est un véritable baume au cœur.

« [Dans le passé], on a eu plusieurs scènes extrêmement touchantes, même des enfants qui sortaient accueillir les donateurs qui arrivaient avec leur panier, des fois avec des larmes dans les yeux », partage Mme Roussel.

L’organisme communautaire reçoit les dons en jouets, vêtements, denrées non périssables et en argent à son établissement de la rue Saint-Vallier Ouest. Il est aussi possible de faire une contribution au Métro Ferland de la rue du Marais, ou en ligne à pignonbleu.org .

Quelque 250 milieux, des commerces ou des lieux de travail possèdent aussi des boites de collecte.

Mission

Le 24 décembre, 300 bénévoles compléteront les paniers avec l’achat de denrées périssables provenant de l’épicerie. Le tout est remis en main propre aux familles et à leur domicile.

Tous les dons qui ne sont pas utilisés dans la confection des paniers de Noël aideront le Pignon Bleu dans sa mission, qui est de contribuer à la sécurité alimentaire des enfants lors des prochains mois.