Pour un Noël zéro déchet

Pendant le temps des Fêtes, les Québécois produisent 25 % plus de déchets ménagers qu'à l'habitude. Au Canada, uniquement pour cette période, on jettera 545 000 tonnes de sacs et papiers d'emballage de même que 6 millions de rouleaux de ruban adhésif.

Pour la copropriétaire des boutiques Carré Zéro Déchet, Nathalie Poirier, il faut mieux consommer.

«On choisit un cadeau qui va être utilisé à maintes reprises par la suite. Quelque chose que la personne va réutiliser. C'est plus zéro déchet que d'acheter quelque chose qui va se retrouver au fond d'un tiroir.»

Certains se déculpabilisent avec le bac bleu, mais il faut savoir ue les lumières de Noël, les décorations brisées, le papier d'emballage métallisé, le ruban et les choux, notamment, ne sont pas récupérables.

«On peut acheter de la vaisselle réutilisable en plastique et se le prêter dans la famille quand on a des événements», suggère Mme Poirier.

Plutôt que les traditionnels papiers d'emballage, optez pour des paquets faits de papier journal, de papier recyclé, de pots en verre ou de vulgaires rouleaux de carton vide et réutilisez vos rubans.