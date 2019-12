Quand la place est déjà prise, certains hommes rusent habilement

J’avais trouvé mon amoureux sur un site de rencontre. On était ensemble depuis six mois quand une amie a croisé son profil encore sur le site. J’ai vérifié et je l’ai confronté. Il a nié, puis mis au pied du mur, il a avoué. Il m’aimait, disait-il, mais il avait encore besoin de mesurer sa capacité de séduction pour se sentir en vie. Un homme de 69 ans qui pense encore comme ça, je n’en voulais pas dans ma vie. Sur-le-champ, je l’ai mis à la porte. Il m’a prise pour une valise, alors je lui ai vite rendu la sienne.

Une femme qui se respecte

Même si le choc d’une telle découverte fait mal, mieux vaut s’en libérer promptement au lieu de vivre dans un doute perpétuel.