Québec prête à une des sept plus grandes banques de Chine

Cet été, CMB Financial Leasing a obtenu quatre prêts qui lui ont permis de prendre possession d’autant d’appareils A220-300, qui faisaient auparavant partie de la famille C Series de Bombardier.

CMB Financial Leasing est une filiale en propriété exclusive de la China Merchants Bank, la septième plus grosse banque du pays. En 2018, la China Merchants Bank a enregistré des profits nets de 15,1 milliards $, tandis que CMB Financial Leasing a engrangé des bénéfices de plus de 400 millions $, selon le rapport annuel de l’institution financière.