Récit de mon expérience avec les sites de rencontres

La rubrique sur les sites de rencontres m’a interpellée. J’ai 61 ans, et mon expérience m’a appris qu’il est difficile d’y rencontrer quelqu’un de sérieux. Je suis une femme fière de sa personne, de belle apparence et qui fait plus jeune que son âge. Agréable de compagnie, j’aime rencontrer rapidement face à face la personne pour m’en faire une meilleure idée.

Tout ça pour dire que bon nombre d’hommes qui s’inscrivent sur ces sites ne savent pas ce qu’ils veulent. Derrière leur écran, c’est facile de créer des liens et ça meuble leur solitude. Mais une fois en face à face, les failles se dévoilent. Celui qui mentionnait le golf comme activité a fini par me dire qu’il avait un sac de golf dont il se servait très peu.

Un autre s’est empressé de venir replacer ma banquette dans sa position originale alors que j’avais à peine quitté son véhicule. Soit il était possessif ou matérialiste ? Soit il avait déjà une femme dans sa vie et ne voulait pas qu’elle se doute de quelque chose ? Les deux premières fois que j’en ai rencontré un autre, c’était très bien, au point de croire avoir trouvé le bon numéro. Mais lors d’une visite à son chalet, le fond de l’homme s’est révélé. À peine s’est-il occupé de moi. Il vaquait à ses affaires comme si je n’existais pas. Son frigo presque vide prouvait qu’il se nourrissait mal, et cerise sur le sundae, l’expérience sexuelle fut des plus frustrantes.

Certains me plaisaient alors que je ne leur plaisais pas. Il y en a même un qui a eu le culot de m’avouer aller sur ces sites seulement pour se divertir alors qu’il s’affichait comme un « homme sérieux ». Je conçois, comme vous le dites, Louise, qu’il faut être patient pour trouver, mais à la longue, c’est déprimant et décevant.

J’ai cessé la fréquentation des sites en me rappelant qu’autrefois, il existait des agences de rencontres. Des recherches sur internet m’ont prouvé qu’il y en a encore. Il y en a même une, celle qui me tente le plus, qui vient à domicile pour te rencontrer dans ton environnement personnel pour en savoir encore plus sur toi. L’entretien avec test de personnalité et séance de photos dure deux heures. J’aimerais pouvoir déterminer le type d’homme que je souhaite rencontrer, tout en étant ouverte aux suggestions de l’agence sur celui qui me conviendrait. Je reconnais qu’après plusieurs années de vie solitaire, je manque probablement d’ouverture pour accepter de rencontrer un type d’homme auquel je ne suis pas habituée.

Céline

Votre dernière phrase est primordiale en ce qui concerne l’état d’esprit dans lequel il faut être pour se rendre véritablement disponible à une rencontre. Ce que je vous souhaite le plus rapidement possible, vu les efforts déployés pour y parvenir. Mais ne tardez plus à vous décider d’agir, le temps file si vite. Jetez un œil sur la lettre qui suit, pour voir que votre instinct est bon.